Эксперты «Перезвони сам» предупредили о письмах мошенников от имени mos.ru

В Москве участились случаи мошеннических рассылок от имени портала mos.ru. Об этом предупредили эксперты городского проекта «Перезвони сам».





По их данным, злоумышленники отправляют электронные письма с уведомлением о входе в учетную запись с неизвестного устройства и требуют срочно связаться с техподдержкой по указанному в письме телефону. Однако по этому номеру отвечают не специалисты портала, а аферисты, которые под видом проверки данных пытаются получить доступ к личной информации, кодам подтверждения и банковским реквизитам.





В проекте подчеркнули, что все вопросы, связанные с аккаунтами на mos.ru, решаются только через официальную службу поддержки по номеру +7-495-539-55-55. Дополнительные контакты указаны в разделе «Помощь» на самом портале.





Эксперты также обратили внимание, что подлинные письма о входе в аккаунт приходят исключительно с адреса login@mos.ru. При получении любых сообщений, касающихся портала, необходимо проверять отправителя, не переходить по сомнительным ссылкам и никому не сообщать коды из SMS или писем.





Проверить устройства, историю действий и настройки безопасности можно в личном кабинете mos.ru — во вкладке «Безопасность» раздела «Профиль».





Проект «Перезвони сам» создан в 2022 году правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по городу Москве для защиты горожан от телефонного и интернет-мошенничества.