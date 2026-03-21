Собянин сообщил о 27 сбитых БПЛА на подлете к Москве
Информации о пострадавших нет
Собянин сообщил о 27 сбитых БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 марта сбили 27 беспилотных летательных аппаратов, которые летели в направлении Москвы. Об этом в MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


«Отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву», — говорится в одном из сообщений.


Массированная атака продолжается уже несколько дней. Сегодня первые БПЛА полетели около двух часов ночи по местному времени. Последние пять дронов сбили после шести утра.


Информации о возможных пострадавших и разрушениях нет. На местах падения обломков работают экстренные службы.

#москва #сергей собянин #бпла
