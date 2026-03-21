В Уфе дроны упали на строящийся дом: двое рабочих ранены

В Уфе два сбитых дрона упали на строящийся жилой дом в микрорайоне Затон. Как сообщил глава республики Радий Хабиров в Telegram-канале, двое строителей получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась.





Воздушные цели сбили неподалеку от уфимских нефтеперерабатывающих заводов. Два БПЛА упали на строящийся дом, в итоге загорелся утеплитель на здании. Огонь удалось быстро потушить.





Прокуратура республики взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с инцидентом.





В Саратовской области, по данным губернатора Романа Бусаргина, в результате атаки БПЛА повреждены несколько домов в Саратове и Энгельсе (в основном выбиты стекла). Два человека обратились за медицинской помощью.