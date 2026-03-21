Саранский бизнесмен оформил более тысячи SIM-карт для украинской разведки

Его задержали

Сотрудники ФСБ задержали в Мордовии 34-летнего бизнесмена, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.


Задержанный по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины оформил у российских операторов связи более тысячи SIM-карт и 10 виртуальных станций. Как установило следствие, житель Саранска связался с представителями Украины в мессенджере.


В период с августа по октябрь 2025 года он передал доступ к оформленным номерам украинским кураторам для дистанционного мошенничества в отношении россиян, а также для планирования и осуществления подрывной деятельности. За это он получал деньги на криптокошельки, которые сам же и создал для сохранения анонимности.


Против него возбудили уголовное дело о госизмене.

