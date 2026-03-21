Новости
Новости 18+
США временно разрешили операции с иранской нефтью
18+
Минфин США временно разрешил странам проводить операции с иранской нефтью для стабилизации ситуации на рынке. Документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).


Речь идет о сырье, которые было загружено на танкеры до 20 марта. Срок действия разрешения истекает 19 апреля. Лицензия позволяет проводить финансовые операции, связанные со стоянкой танкеров, безопасностью экипажей, ремонтом судов, устранением экологических последствий и другими сопутствующими услугами.


Документ разрешает импорт иранской нефти в США. Однако он запрещает сделки с гражданами и организациями, связанными с КНДР, Кубой, ДНР, ЛНР и Крымом.


Ранее США также предоставили временное разрешение на операции с российской нефтью, загруженной до 12 марта. Срок действия этого разрешения истекает 11 апреля. 

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#сша #нефть #иран
Загрузка...
Загрузка...