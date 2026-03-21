США временно разрешили операции с иранской нефтью

Минфин США временно разрешил странам проводить операции с иранской нефтью для стабилизации ситуации на рынке. Документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).





Речь идет о сырье, которые было загружено на танкеры до 20 марта. Срок действия разрешения истекает 19 апреля. Лицензия позволяет проводить финансовые операции, связанные со стоянкой танкеров, безопасностью экипажей, ремонтом судов, устранением экологических последствий и другими сопутствующими услугами.





Документ разрешает импорт иранской нефти в США. Однако он запрещает сделки с гражданами и организациями, связанными с КНДР, Кубой, ДНР, ЛНР и Крымом.





Ранее США также предоставили временное разрешение на операции с российской нефтью, загруженной до 12 марта. Срок действия этого разрешения истекает 11 апреля.