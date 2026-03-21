В российских школах появятся новые учебники по языкам республик

Федеральный институт родных языков народов России создаст линейку учебников по родным и государственным языкам республик страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.





Глава ведомства Сергей Кравцов назвал этот этап важным для всей системы языкового образования. Он отметил, что благодаря единым программам федерального уровня изучение языка будет сопровождать ученика на всем его школьном пути — с 1-го по 11-й класс. По его словам, это позволит сохранить неразрывную связь поколений и глубже приобщиться к культуре своего народа.





В 2025 году, в рамках госзадания, институт подготовил рукописи учебников по четырем государственным языкам республик: коми, тувинскому, чувашскому и саха (якутскому). За год создано 54 учебника по шести родным и четырем государственным языкам и 13 методических пособий для педагогов.





Сейчас проходят дополнительную проверку и направляются на экспертизу 45 учебников (включая электронные версии) и десять методических пособий, охватывающих десять языков народов России. В 2026 году планируется их экспертиза, доработка и включение в федеральный перечень.