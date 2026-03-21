В Ростовской области при столкновении бензовоза с легковушками погибли три человека

Три человека погибли и еще двое пострадали в результате аварии с участием трех легковых автомобилей и бензовоза в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службах ГУ МВД и МЧС по региону.





ДТП случилось в Неклиновском районе на 34-м километре федеральной трассы Р-280. После столкновения загорелся бензовоз, площадь пожара составила 200 квадратных метров.





На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Обстоятельства аварии устанавливаются.





На опубликованных в социальных сетях кадрах с места ДТП виден огромный столб черного дыма. От легковых машин, которые стали участниками аварии, практически ничего не осталось. Некоторые из них сгорели полностью.