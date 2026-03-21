Новости
Новости 18+
St
В Ростовской области при столкновении бензовоза с легковушками погибли три человека
18+
Еще двое пострадали
В Ростовской области при столкновении бензовоза с легковушками погибли три человека

Еще двое пострадали

Три человека погибли и еще двое пострадали в результате аварии с участием трех легковых автомобилей и бензовоза в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службах ГУ МВД и МЧС по региону.


ДТП случилось в Неклиновском районе на 34-м километре федеральной трассы Р-280. После столкновения загорелся бензовоз, площадь пожара составила 200 квадратных метров.


На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Обстоятельства аварии устанавливаются.


На опубликованных в социальных сетях кадрах с места ДТП виден огромный столб черного дыма. От легковых машин, которые стали участниками аварии, практически ничего не осталось. Некоторые из них сгорели полностью.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#дтп #погибшие #ростовская бласть
Загрузка...
Загрузка...