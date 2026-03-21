Власти Новосибирской области пообещали в течение двух дней закончить изъятие скота у людей

Изъятие скота у личных подсобных хозяйств в Новосибирской области, попавших в зону пастереллеза, планируется завершить в ближайшие два дня. Об этом сообщил глава департамента информационной политики администрации региона Сергей Нешумов.





По его словам, работы завершены в Черепановском, Баганском и Купинском районах. Осталось два населенных пункта в Карасукском районе — там изъятие заканчивается сегодня, 21 марта. В Ордынском районе, где работы продолжаются, ограничения затрагивают 58 семей.





По уточненным данным, всего изъятие коснется 189 семей. На данный момент поступило 129 заявлений на компенсации, выплаты произведены по 113 заявлениям за утерянный скот и по 113 заявлениям на социальные выплаты.





Региональное министерство сельского хозяйства изучает возможность восстановления поголовья у семей, потерявших скот.