Чемпион Паралимпиады Голубков рассказал, что почти не волновался на встрече с Путиным, который сел перед ним на колено
Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Италии лыжник Иван Голубков рассказал, что практически не волновался на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Его цитирует ТАСС.


Голубков назвал атмосферу очень теплой и отметил, что волнение подступило только в тот момент, когда он начал говорить.


«Это же не гонки бегать», — сравнил спортсмен. 


Паралимпиец рассказал, что пришел на встречу с президентом без заученного текста. Он говорил от души те слова, которые приходили ему в голову.


Также Голубков вспомнил момент, когда Путин встал перед ним на одно колено для того, чтобы вручить орден Дружбы. Спортсмен признался, что не ожидал такого поступка. По его словам, эти чувства нельзя описать словами.

#владимир путин #паралимпийцы #чемпион
