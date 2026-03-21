Две женщины погибли в результате обстрела ВСУ Белгородской области

В результате обстрела села Смородино Грайворонского округа Белгородской области погибли два человека, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





Удар был нанесен по социальному объекту. По предварительным данным, погибли две женщины. Губернатор выразил соболезнования их родным и близким. Под завалами еще могут находиться люди.





Кроме того, ранение получила еще одна женщина. Ее с множественными осколочными ранениями и переломом предплечья доставили в Грайворонскую ЦРБ. Здание социального объекта разрушено, также уничтожен объект торговли.





Разбор завалов затруднен из-за высокой активности дронов.