В Одессе военкомы мобилизовали жениха прямо перед свадьбой

О его дальнейшей судьбе ничего не известно

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) в Одессе задержали и мобилизовали мужчину перед его свадьбой. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.


На опубликованном видео девушка рассказывает, что к торжеству было все готово, однако теперь им приходится это убирать. Информации о дальнейшей судьбе мобилизованного нет.


В украинских соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. Прохожие, как правило, пытаются помочь мужчинам, которых задерживают на улицах. В обществе укоренился термин «бусификация» — так называют действия военкомов, которые заталкивают людей в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.

#украина #мобилизация #тцк
