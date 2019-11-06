Американский экс-дипломат назвал три шага к дружбе США и России

Россия — не враг США, и Вашингтону стоит задуматься о нескольких шагах, которые смогут восстановить доброжелательные отношения как между властями стран, так и между народами, пишет американский экс-дипломат Деннис Ортблад. Он посоветовал США признать Крым российским, переосмыслить свою позицию в НАТО и по контролю за стратегическими вооружениями, а также пересмотреть санкции и принять во внимание интерес российской молодежи к США.





«Чтобы изменить подход к санкциям, нам нужно признать Крым российским. Он исторически был населен русскими, в основном семьями моряков, живущими поблизости от Севастополя. Во время нашего визита в Крым мы убедились, что жители Крыма не хотят отказываться от своей российской идентичности и возвращаться на Украину», — пишет Ортблад в журнале National Interest. По его мнению, после такого признания станет ясно, какие санкции не выполняют своей роли и существуют только для принуждения к «сдаче» Крыма.





Санкции также создают напряженность в российско-американских отношениях, поскольку новое поколение россиян в возрасте до 30 лет не привыкло к подобной враждебности. Если Вашингтон будет демонстративно подрывать экономику России и их будущее, то США потеряют возможных партнеров по диалогу, отмечает экс-дипломат. Он также предложил взаимно восстановить консульства в США и России, и активизировать обмен студентами.





Наконец, Ортблад подчеркнул, что большая часть неприязни к США в российском обществе создается действиями НАТО и выходом Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). «Как и американцы, россияне чувствуют себя спокойнее, когда в мире идут активные диалоге по контролю за вооружениями, а вероятность войны снижается, а не растет. Мир, в котором на границах России в пять раз усиляется присутствие солдат НАТО, не является безопасным ни для кого», — уточнил он.





«Наш враг — не Россия, а страх и дезинформация. Время улучшать отношения между нашими странами, и действовать с позиции реализма. Это поможет достичь результатов, которых санкции не добьются никогда», — заключил экс-дипломат.





Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что США намерены заключить новое соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем. По его словам, истекающий в 2021 году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) нужно заменить новой договоренностью. Глава Белого дома подчеркнул, что соглашение не обязательно останется трехсторонним: в нем могут принять участие и другие страны.