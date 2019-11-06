Сербия отказалась от покупки С-400 у России

Сербия не будет покупать комплексы противовоздушной обороны С-400 у России, поскольку на них не хватит средств, заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, Белград хотел бы когда-нибудь иметь С-400, но сейчас приобретет один более доступный комплекс «Панцирь-С». Глава государства отметил, что большая часть бюджета Сербии уходит на строительство автомагистралей и другие проекты.





«То, что я видел, — это впечатляющее оружие. Знаете, когда у вас есть такое оружие, на вас никто больше не нападет. Там, где есть С-400, не летают ни американские пилоты, ни любые другие. <...> У нас нет намерения покупать [систему С-400], поскольку у нас нет денег для того, чтобы заплатить за нее, учитывая строительство автотрасс и многочисленные проекты», — сказал Вучич в эфире национального телевидения.





Сербский лидер подчеркнул, что страна продолжит закупать вооружение для укрепления собственной армии. Он отметил, что Сербия со всех сторон окружена странами НАТО или их союзниками. «Мы намерены выстраивать отношения со всеми, но не будем олененком Бэмби, которого любой сможет проглотить, когда ему это взбредет в голову. Никогда больше я не позволю себе такую безответственность, как в 90-е годы XX века, — быть настолько слабыми», — подчеркнул Вучич.





В конце октября Белград сообщил, что приобрел у России один ЗРК «Панцирь-С» и вскоре ожидает его поставки. Об этом стало известно после того, как Вучич посетил учения «Славянский щит – 2019», во время которых осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400. После этого он выразил надежду, что Сербия однажды сможет позволить себе такие ЗРК.





В 2017 году Россия передала Сербии в рамках военно-технической помощи шесть истребителей МиГ-29, а в июне 2016 года — два вертолета Ми-17. Помимо того, Москва выделила Белграду 2 миллиона евро на обучение пилотов МиГ-29. В начале 2019 года Россия подписала контракт на поставку военной авиационной техники в Сербию во время визита президента РФ Владимира Путина в Белград.