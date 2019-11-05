В «Википедии» приготовились к худшему после слов Путина о замене энциклопедии

Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» Станислав Козловский рассказал журналистам, что заявление президента России Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию (в электронном формате) было воспринято с тревогой и опасением по поводу возможных блокировок. Также Козловский отметил, что объем данных сетевой энциклопедии превышает объем данных БРЭ.





«Не очень понятно, что значит – заменить «Википедию»? Заблокировать? Этот нюанс не прояснен… Мы только за то, чтобы источников становилось больше. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел ввиду последнее. Я надеюсь», — цитирует «Газета» Козловского.





Он также отметил, что по объемам знаний «Википедия» в несколько раз превосходит размеры Большой российской энциклопедии.





«Объем БРЭ, которая писалась с 1996 года и была закончена в 2017 году, составляет 80 тысяч статей. В «Википедии» на русском языке написано примерно 1,6 миллиона статей. То есть, разница в 20 раз. А надо еще учитывать размер материалов. Так, большинство статей БРЭ включают в себя один-два абзаца. За каждый год русскоязычный раздел «Википедии» пополняется большим количеством текстов, чем в БРЭ было написано за 21 год», — резюмировал исполнительный директор «Викимедиа.Ru».





5 ноября президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по русскому языку предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. По мнению главы государства, российское издание содержит достоверную информацию, а ее формат будет отвечать современным требованиям.





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