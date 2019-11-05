Минтранс и ФСБ одобрили новую версию проекта о праве силовиков сбивать дроны

Министерство транспорта РФ (Минтранс) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) поддержали законопроект, разрешающий силовикам при необходимости сбивать дроны (если их полет запрещен) и устанавливать личность их пилотов. Вместе с тем в Минтрансе отметили, что реакция правоохранительных органов должна быть строго регламентирована. В ФСБ заявили, что доработанная версия проекта их устраивает.





«Абсолютно точно и однозначно законопроект поддерживается», — цитирует ТАСС замглавы Минтранса Александра Юрчика.





Он добавил, что реакция силовиков на нарушения дронами воздушного законодательства должно быть строго регламентировано. «Нужно устанавливать запретные зоны над объектами, где они [беспилотники] не имеют права летать, нужно их фиксировать. И наделить определенные структуры правом пресекать незаконную деятельность», — считает замглавы ведомства.





Юрчик добавил, что Единая система организации воздушного движения РФ может взять на себя функцию быстрого оповещения пилотов (в том числе дронов) о подобных запретных зонах.





Минтранс, отметил замглавы ведомства, готовит пакт законопроектов о регулировании использования беспилотников, которые как участники воздушного движения должны подчиняться единым правилам воздушного законодательства. В частности, речь идет о правилах разработки дронов, их производства и сертификации.





Начальник управления ФСБ Василий Шелег заявил, что доработанная версия законопроекта отвечает интересам ведомства, но выступил против идеи Минтранса об информировании пилотов о запретных зонах полета для дронов.





«Нельзя согласиться с проведением следственных и оперативно-разыскных мероприятий. Принцип оперативно-разыскной деятельности - это конспирация. Уведомление кого-либо о том, что вот этот участок нужно закрыть, нарушает принцип конспирации. Равно как и следственные действия», — подчеркнул силовик.





Вместе с тем Шелег поддержал Юрчика относительно идеи создания запретных зон над местами массового скопления людей (в том числе над митингами или антитеррористическими мероприятиями).





Ранее 5 ноября заместитель директора Росгвардии Олег Борукаев предложил в Госдуме использовать против беспилотников боевое технику и оружие. Это позволит сэкономить, потому что покупка дорогостоящих специальных технологий оказывает сильную нагрузку на бюджет, пояснил он. Борукаев подчеркнул, что дальнейшее совершенствование спецоружия против дронов будет лишь увеличивать финансовую нагрузку на бюджет.





Он отметил, что дроны, как правило, управляются программой, а не пилотом, и другими способами, кроме как предложенными Росгвардией, полет дронов «не пресечь». Кроме того, применение беспилотников во время различных мероприятий может нести определенную угрозу как для граждан, так и для операций силовиков.





11 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий силовым структурам (ФСБ, СВР, ФСО, полиции и Росгвардии) при необходимости сбивать дрон или подавлять сигнал его управления, а также идентифицировать личность человека, который управляет беспилотником.