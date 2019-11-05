Глава департамента образования НАО уволилась после убийства ребенка в Нарьян-Маре

Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (НАО) Лина Гущина уволилась после убийства шестилетнего ребенка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре 31 октября. Кроме того, заявление об увольнении написала и заведующая детским садом «Сказка», где произошла трагедия, Галина Овчинникова.





«[Губернатор НАО] Александр Цыбульский принял прошение об отставке руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. Лина Гущина написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением», указано на сайте администрации», — говорится в сообщении администрации НАО.





«Аналогичное заявление поступило в адрес профильного ведомства от заведующей детским садом «Сказка». Галина Овчинникова написала в адрес руководства профильного ведомства заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением, на основании которого издан соответствующий приказ об освобождении ее от занимаемой должности», — сообщила пресс-служба руководства региона.





Ранее 5 ноября Следственный комитет опубликовал новые кадры нападения на детсад жителя Нарьян-Мара, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика во время тихого часа. Мужчина, который на допросе признал вину и раскаялся в содеянном, рассказал следователям, что перед совершением преступления употреблял спиртные напитки. Ему также предстоит пройти стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.





Сотруднику ЧОП, охранявшему детсад, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека», сообщили в СКР. При этом охранник вину признал частично.