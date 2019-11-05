Глава департамента образования НАО уволилась после убийства ребенка в Нарьян-Маре

Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (НАО) Лина Гущина уволилась после убийства шестилетнего ребенка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре 31 октября. Кроме того, заявление об увольнении написала и заведующая детским садом «Сказка», где произошла трагедия, Галина Овчинникова.
«[Губернатор НАО] Александр Цыбульский принял прошение об отставке руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. Лина Гущина написала заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением», указано на сайте администрации», — говорится в сообщении администрации НАО.
«Аналогичное заявление поступило в адрес профильного ведомства от заведующей детским садом «Сказка». Галина Овчинникова написала в адрес руководства профильного ведомства заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением, на основании которого издан соответствующий приказ об освобождении ее от занимаемой должности», — сообщила пресс-служба руководства региона.
Ранее 5 ноября Следственный комитет опубликовал новые кадры нападения на детсад жителя Нарьян-Мара, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика во время тихого часа. Мужчина, который на допросе признал вину и раскаялся в содеянном, рассказал следователям, что перед совершением преступления употреблял спиртные напитки. Ему также предстоит пройти стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
Сотруднику ЧОП, охранявшему детсад, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека», сообщили в СКР. При этом охранник вину признал частично.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого в убийстве и сотрудника охранного предприятия меру пресечения в виде заключения под стражу. Также возбуждено и расследуется дело против сотрудников детского сада, которые не обеспечили безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека».
Трагедия в Нарьян-Маре произошла днем 31 октября. СМИ назвали имя подозреваемого — Денис Поздеев. 36-летний мужчина зашел в детский сад и ударил ножом спящего ребенка, который скончался на месте от потери крови.
Поздеев даже не пытался скрыться с места преступления. Мужчина объяснил, что прочитал в одной из книг заклинание на «вечную жизнь близким и богатую себе». Для того чтобы «заклинание сбылось», он пришел в детский сад «убить маленького ребенка», но заклинание «не сработало».