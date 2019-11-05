СКР опубликовал видео нападения на детсад убийцы ребенка в Нарьян-Маре

«Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 36-летнему неработающему жителю города Нарьян-Мара предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего», — сообщили в пресс-службе СКР.





В ведомстве рассказали, что обвиняемый в убийстве признал свою вину, пояснив, что перед совершением преступления употреблял спиртные напитки. Мужчине предстоит пройти стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.





Сотруднику ЧОП, охранявшему детсад, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека», сообщили в СКР. При этом охранник вину признал частично.





Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого в убийстве и сотрудника охранного предприятия меру пресечения в виде заключения под стражу. Также возбуждено и расследуется дело против сотрудников детского сада, которые не обеспечили безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека».





Трагедия в Нарьян-Маре произошла днем 31 октября. СМИ назвали имя подозреваемого — Денис Поздеев. 36-летний мужчина зашел в детский сад и ударил ножом спящего ребенка, который скончался на месте от потери крови.





Поздеев даже не пытался скрыться с места преступления. Мужчина объяснил, что прочитал в одной из книг заклинание на «вечную жизнь близким и богатую себе». Для того чтобы «заклинание сбылось», он пришел в детский сад «убить маленького ребенка», но заклинание «не сработало».





После трагедии губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский распорядился проверить безопасность всех детских учреждений округа. Он пообещал оказать семье погибшего мальчика необходимую помощь и поддержку.