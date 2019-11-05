Гендиректор «мусорной» госкомпании назвал размер своей зарплаты

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО, куратор мусорной реформы) Денис Буцаев получает порядка 950 тысяч рублей в месяц — так он заявил в интервью РБК. Он назвал ранее появлявшиеся в интернете новости о доходах в несколько миллионов рублей в месяц фейковыми. Глава фирмы подчеркнул, что все сведения о доходах и имуществе топ-менеджеров фирмы будут официально размещены в Сети. Также Буцаев рассказал, что мусорная реформа в России успешно реализовывается, однако на данный момент еще 20-30% граждан и 65-70% фирм не платят за вывоз мусора.





«У меня зарплата около 950 тысяч [рублей], по-моему, включая бонусы. Официальный оклад в настоящий момент 510 тысяч, дальше надбавки. У нас 263 ставки. Но с июня у нас работают только 100 человек. Мы изначально ориентированы на людей достаточно высокопрофессиональных, хотя уровень зарплат в РЭО — значительно ниже, чем в большинстве госкомпаний», — пояснил Буцаев.





Гендиректор РЭО опроверг информацию, которая появилась летом в Telegram-канале «НЕЗЫГАРЬ». Согласно опубликованному тогда документу, зарплата главы фирмы с надбавками и бонусами составляет порядка 2,6 миллиона рублей в месяц. Сам руководитель заявил, что такие данные могли появиться со стороны «недоброжелателей компании».





Буцаев также отметил, что с начала «мусорной» реформы ситуация с мусором в некоторых регионах ухудшилась. По его словам, это связано с неуплатой за вывоз мусора, в основном юридическими лицами. «Со стороны населения — от 20 до 35%. Со стороны юридических лиц — 65–70%. В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает», — пояснил глава РЭО.





Целевой показатель оплаты за вывоз мусора — 90%, уточнил Буцаев. Для достижения этой отметки потребуется еще около пяти-восьми месяцев, считает он. Гендиректор РЭО подчеркнул, что компания будет искать пути увеличить процент собираемости платы. «Будем предлагать ужесточение ответственности, искать иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров. Вы образовываете мусор, куда вы его дели — непонятно. Кто за это платит — как раз понятно: население. Значит, гибкость здесь невозможна», — описал он подход РЭО.





С 1 января в России заработала новая система обращения с отходами — так называемая мусорная реформа. В рамках реформы контроль над рынком обращения с мусором перешел от множества компаний к крупным региональным операторам, выбранным по конкурсу властями регионов. Также были введены единые тарифы на вывоз мусора. Для городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — проведение мусорной реформы отсрочили на три года.