СМИ: США начали строить две базы около нефтяных месторождений Сирии

США возводят две новые базы в богатом нефтью регионе Сирии — провинции Дейр-эз-Зор, сообщает турецкое агентство Anadolu. По его данным, в эту зону направлены строительная и боевая техника, тяжелое вооружение, боеприпасы и дополнительный контингент в 250-300 солдат.





Первая база строится в районе дислокации 113-й бригады Армии США, вторая — около деревни аль-Сур. Глава Пентагона Марк Эспер заявлял в конце октября, что Соединенные Штаты в скором времени начнут укреплять свои позиции в этом регионе.





Ранее Министерство обороны России опубликовало снимки космической разведки с доказательствами причастности США к контрабанде нефти из Сирии. «Доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США», — добавили российские военные.





Дамаск в конце октября в жесткой форме требовал от США покинуть нефтяные месторождения в провинции Дейр-эз-Зор. Как заявил замглавы международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад, все нефтяные поля на востоке Сирии будут возвращены под контроль правительства страны. Он допустил возможность проведения для этого военной операции.