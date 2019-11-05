МИД назвал демаршем запрет Эстонии на пролет самолета с вице-премьером России на борту

У России вызывает крайнее недоумение отказ Эстонии в заходе в территориальные воды страны судна «Академик Примаков», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она сообщила, что в начале октября Таллин также отказал в пролете над ее территорией самолету с российским вице-премьером на борту. Москва будет учитывать подобные «недружественные демарши» при выстраивании отношений с Таллином, подчеркнула Захарова.





«Данное решение вызывает крайнее недоумение с учетом того, что этому же судну в нынешнем году эстонской стороной дважды предоставлялось соответствующие разрешения. На этот раз ответили отказом, причем без объяснения причин», — прокомментировала Мария Захарова отказ «Академику Примакову» в проходе.





Официальный представитель МИД рассказала, что за последнее время Эстония уже третий раз отказывает российским морякам и воздушным судам в пролете и заходе в территориальные воды. «В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонской республики российскому учебному судну «Седов», — цитирует ее РИА Новости.





«Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией», — подчеркнула официальный представитель МИД России.





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