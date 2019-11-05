ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин считает перспективной карьеру разведчика для своих детей

Около 20% россиян считают карьеру разведчика удачной для своих детей или внуков, сообщает ВЦИОМ. Как показывают результаты проведенного опроса, граждане РФ высоко оценивают эту профессию и рассматривают ее как выгодную, уважаемую и влиятельную. При этом около 69% опрошенных не смогли вспомнить ни одного российского разведчика.





Уважение, которым пользуются в обществе представители этой профессии, в среднем участники опроса оценили в 4,32 балла из 5 возможных. Доходность и уровень зарплаты — в 4,10 балла, влиятельность — в 4,02. Престижности работы разведчика высокие баллы доставались в основном от респондентов 18-24 лет.





Самый известный фильм/сериал про разведчиков — «Семнадцать мгновений весны», про него вспомнили 43% респондентов. Также 3% упомянули тетралогию о профессиональном разведчике Михаиле Тульеве, еще 2% назвали самыми известными серию кино о Джеймсе Бонде (агент 007).





Реальных разведчиков россияне помнят несколько хуже. 15% упомянули Рихарда Зорге, 8% указали вымышленного литературного персонажа Штирлица (Максима Исаева), 5% вспомнили Николая Кузнецова. Также в пятерку вошли президент России Владимир Путин, служивший в КГБ (4%), и советский разведчик Рудольф Абель (3%). 69% и вовсе не назвали ни одного имени.





День военного разведчика отмечается в Вооруженных силах 5 ноября с 2006 года. В этот день в России проводятся торжественные мероприятия с участием ветеранов военной разведки, на этих встречах вспоминают становление военной разведки, поминают погибших воинов-разведчиков.