Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

Спикера Госдумы Вячеслава Володина избрали председателем Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Это второй срок спикера российского парламента на этом посту, он будет занимать его до 2022 года. Решение участники ПА приняли единогласно.





Володин поблагодарил коллег за поддержку и предложил рассмотреть развитие и совершенствование работы ПА ОДКБ. «Правильно будет до следующего заседания Совета подумать, как мы с вами выстроим работу, учитывая вызовы современности. Нам крайне важно, чтобы каждая страна — участница ОДКБ в рамках парламентского измерения могла вносить свой вклад», — подчеркнул он.





Кандидатуру Володина на пост председателя ПА ОДКБ выдвинул председатель Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Дастанбек Джумабеков. Эту инициативу также поддержали все члены Совета ПА ОДКБ.





Организация Договора о коллективной безопасности — международный альянс шести государств (России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана). ОДКБ занимается укреплением мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защитой независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Договор о коллективной безопасности действует с 1992 года.