Охота за драгоценностями: полиция раскрыла основную версию убийства экс-мэра Киселевска

В полиции считают, что злоумышленники, убившие экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, пошли на преступление из корыстных побуждений. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, убийство было спланировано, а целью бандитов были хранившиеся в доме у Лаврентьева деньги и драгоценности.





«По предварительным данным, преступление было совершено ими из корыстных побуждений в целях хищения денежных средств и драгоценностей», — приводит слова Волк пресс-служба МВД.





Расследование уголовного дела по факту гибели экс-мэра Киселевска продолжается, следствие установило причастность к нападению трех человек. Один из них, начальник Беловской спасательной группы ГКУ КО «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области» Марат Гарипов, был застрелен Лаврентьевым во время налета, двое других скрылись.





5 ноября стало известно, что правоохранители задержали в Кемеровской области предполагаемых участников нападения. Ими оказались жители города Белово 49 и 35 лет. По версии следствия, один мужчина в этой преступной схеме исполнял роль водителя.





Экс-мэр Киселевска Сергей Лаврентьев был застрелен вечером 31 октября. Его супруга рассказала, что заметила у дома двоих людей и сказала об этом мужу. Лаврентьев вышел во двор с охотничьим ружьем, после чего женщина услышала несколько выстрелов. В итоге погибли хозяин участка и один из нападавших.





Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»).





Лаврентьев являлся мэром Киселевска более 15 лет. В конце 2018 года градоначальник ушел в отставку по собственному желанию, несмотря на переизбрание до 2023 года.