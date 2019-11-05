В КПРФ возмущены заявлениями актера Миронова о нелюбви Ленина к русским

Актер Евгений Миронов, сыгравший основателя СССР Владимира Ленина в фильме режиссера Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность», заявил, что политик «не любил русских вообще», а его решения привели к большому количеству пролитой крови. Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко сказал Daily Storm, что Миронов — очень талантливый актер, сумевший передать образ Ленина, но категорически не согласился с высказыванием актера о вожде.





«Я категорически не согласен с его словами. Евгений Миронов — очень талантливый актер, сумел передать образ Ленина. Миронов имеет право сказать, кроме Миронова такую точку зрения имеют некоторые ученые, но многие имеют другую точку зрения», — сказал Daily Storm Александр Ющенко. Он считает, что это — частное мнение актера.





«Я не исключаю, что высказывания Миронова были сделаны в каком-то контексте, а дальше их тиражируют как догму — это уже вопрос к СМИ, которые сегодня финансируются крупным капиталом, которым категорично образ Ленина не нравится, — отметил пресс-секретарь Зюганова. — Такое мнение [критика Ленина] очень часто тиражируется СМИ накануне 7 ноября [День Октябрьской революции 1917 года], а также накануне дня рождения Ленина и дня смерти Ленина».





Евгений Миронов в интервью «Известиям» заявил, что считает Владимира Ленина «очень одаренным, прирожденным политиком». «Однако решения, которые принимал Владимир Ильич, были жесткие и жестокие, предполагали большое количество пролитой крови. <...> Он Россию не жаловал, русских не любил вообще — «ленивые мужики». <...> Его совершенно не интересовали жертвы, которые стояли на пути к его реализации», — сказал он.





Актер добавил, что политика никогда не пугала Гражданская война, потому что «только она могла помочь ему построить тот мир, который он хотел». Задачей Миронова, по его словам, было сыграть советского вождя в обстоятельствах, в которых никто и никогда не рассказывал о нем. Он рассказал, что, готовясь к роли, прочитал много противоречивой литературы.





В фильме Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность» рассказывается о поездке будущего вождя из Швейцарии в Россию в 1917 году. Помимо Миронова в нем сыграли Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Максим Матвеев и Александр Балуев.