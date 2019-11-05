В Лиге защитников пациентов призвали уволить уборщицу за издевательство над больной в Миассе

В соцсети попало видео, где видно, как в отделении травматологии горбольницы города Миасса санитарка умыла больную тряпкой, которой до этого вымыла пол и окунула в грязное ведро.





«Видел эту запись. Не знаю, в каком состоянии находилась пациентка, но человек, который это сделал, должен быть однозначно уволен, — рассказал Daily Storm Саверский. — К медорганизации может быть предъявлен иск о компенсации морального вреда. Ко мне никто за помощью не обращался, но я бы посоветовал родственникам подать в суд [на администрацию больницы]. Это вопиющий случай!»





Главный врач больницы Денис Маханьков рассказал РИА Новости, что пациентка поступила в больницу 31 октября. Ее положили в общую палату, спустя пару дней возникла необходимость в проведении полного туалета больной. Как отметил Маханьков, пока рано говорить о наказании уборщицы, поскольку для таких процедур персонал использует чистые одноразовые тряпки. Сейчас администрацией проводится проверка всех обстоятельств инцидента.





При этом главврач подчеркнул, что если в ходе проверки обнаружат вину уборщицы, «к ней применят меры дисциплинарного характера». Кроме того, Маханьков сообщил о намерении администрации подать заявление в прокуратуру на автора скандального ролика «за нарушение врачебной тайны».