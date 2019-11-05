Ветераны ФСБ предпочли для своих детей карьеру изобретателей и ученых

Желание 20% россиян увидеть своих детей или внуков на поприще разведчика — скорее эмоциональное и связанное с восприятием этой профессии как престижной, отметили в беседе с Daily Storm генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов и подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. Они подчеркнули, что выбор профессии должен прежде всего быть решением самого ребенка, а родителям стоит лишь направлять своих отпрысков к тому, чтобы они выбирали мирные профессии, способствующие развитию человеческой цивилизации и укреплению мира на планете.





«Для детей я бы такой путь сам не выбрал. Это должно быть решение каждого человека. К тому же сейчас уже другие войны, сейчас важны информационные технологии, дипломатические контакты, и хотя разведка остается нашим авангардом, нужны люди, которые будут предотвращать столкновения, спасать других», — рассказал Daily Storm Михайлов.





Генерал-майор ФСБ подчеркнул, что разведывательная служба окружена ореолом престижа не в последнюю очередь из-за массовой культуры и незнания среднего человека, что она на самом деле из себя представляет. «Для разведки подходят далеко не все, склад характера и ума особый нужен. Деятельный, легко идущий на риск, быстрый на решения. Эта служба сама знает, кто ей подойдет», — заключил он.





По мнению Филатова, в российской культуре престиж военной службы иногда затмевает другие пути, более востребованные в современности. «Я много общаюсь в социальных сетях и вижу, что между бизнесом и негативом сразу ставят знак равенства у нас. Считают, будто бизнес предназначен только [для того, чтобы] получать сверхприбыли, эксплуатировать кого-то. Это ведь проблема нашего воспитания, образования. А ведь через бизнес можно построить то, что уже построили ряд стран — Швейцария, Норвегия», — пояснил он.





Во времена его детства в СССР культивировался почетный образ двух профессий — военного и космонавта, добавил Филатов. Сейчас массовая культура также продвигает связанные с военной службой карьеры — разведчика или спецназовца, и это не всегда правильно, считает он.





«Так уж получилось, что я в том числе веду работу по увеличению интереса к военным профессиям. Но я считаю, что это в целом перекос. Основная часть детей должна мечтать стать учеными, сделать какие-то открытия, сделать что-то для мира такое, чтобы облегчить жизнь всем близким, в стране или даже в мире», — сказал ветеран ФСБ. Он добавил, что его дети пошли по мирным стезям — сын отучился в Дипломатической академии МИД, одна дочь учится на психолога, а другая — на ветеринара.





«Надо начинать бороться за умы детей, чтобы они себя видели не как воины, а как строители. Чтобы создавали больше, чем рушили. Надо менять мир всем вместе. И тогда дети сами будут выбирать такие пути», — заключил Филатов.





Ранее ВЦИОМ сообщил, что около 20% россиян считают карьеру разведчика удачной для своих детей или внуков. Как показывают результаты проведенного опроса, граждане РФ высоко оценивают эту профессию и рассматривают ее как выгодную, уважаемую и влиятельную. Престижности работы разведчика высокие баллы доставались в основном от респондентов 18-24 лет.