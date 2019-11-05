Задержанный ФСБ джихадист из Киргизии признался в подготовке теракта в Москве

Гражданин Киргизии 1989 года рождения, арестованный по подозрению в подготовке теракта в Москве, в ходе допроса признал вину. Ранее ФСБ и СКР задержали 30-летнего мужчину, который планировал устроить взрыв в людном месте и искал соучастников для совершения преступления.





«Следственными органами… расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1989 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ «Покушение на совершение террористического акта», — указано на сайте ГСУ СКР по Москве.





«По данным следствия, в сентябре 2019 года выходец из Киргизской Республики приехал на территорию столицы с целью совершения террористического акта. На протяжении месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения противоправных действий, направленных на неопределенный круг лиц», — отмечается в сообщении ведомства.





Ранее 5 ноября, как сообщает РИА Новости, стало известно, что 30-летнего подозреваемого зовут Талант Онуров: он исповедует радикальные формы ислама и был задержан силовиками несколько недель назад.





16 октября директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников сообщил, что правоохранительные органы России не допустили 39 терактов и ликвидировали 49 террористических ячеек с начала 2019 года. По его словам, за этот срок страну покинули 5,5 тысячи человек, которые присоединились к террористическим организациям за рубежом, а из попытавшихся вернуться арестованы или осуждены больше двух третьих.





Также глава ведомства подчеркнул, что разгромленные на Ближнем Востоке боевики продолжают контролировать свои «филиалы» в России. Кроме того, руководитель спецслужбы отметил, что назревает и угроза использования при совершении терактов технологий беспроводной связи, независимой от услуг сотовых операторов и наличия доступа в интернет.