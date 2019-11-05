Корпус словарей для журналистов: Путин заступился за русский язык

Президент России Владимир Путин поручил подготовить единые словари, содержащие нормы современного литературного русского языка для использования всеми госструктурами, школами и СМИ. По словам Путина, выступившего на заседании Совета по русскому языку, революционных изменений не будет, но надо обойтись без «вульгарного упрощенчества в пунктуации или орфографии».





«Прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка, — сказал Путин. — Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти исполнительные, судебные, законодательные, школы и СМИ».





При этом российский лидер подчеркнул, что изменения не должны носить революционный характер и делать язык вульгарным.





«Совершенствование и правового поля [для развития русского языка], и самих норм русского языка не должны означать каких-то революционных изменений и уж тем более — вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии. Напротив, оно призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых», — пояснил Путин.





Также глава государства отметил, что «пещерные русофобы» и националисты объявили войну русскому языку и России нужно делать все для его сбережения, развития и распространения.





«Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно — я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, — подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», — констатировал российский лидер.





По его словам, «войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы», но и «разного рода маргиналы», а также «агрессивные националисты»: «К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой».





Путин выразил мнение, что «темы, которые связаны с государственным языком, для России относятся к наиболее важным темам, как для страны в целом, так и для каждого гражданина».