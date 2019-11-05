Зюганов напомнил актеру Миронову о «спасении России» Лениным и величии СССР

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал высказывание известного российского актера Евгения Миронова, заявившего, что Владимир Ленин «не жаловал Россию» и «не любил русских». Глава фракции коммунистов заявил, что вождь пролетариата очень любил Россию и «спас ее», а также отметил, что перед СССР «снимали шапку во всем мире».





«Я изучал все основные труды Ленина. Он не просто любил Россию, он о ней думал, заботился и предложил вариант, который спас Россию. Ему было 25 лет, когда он засел за изучение развития капитализма в России, он исследовал почти 500 источников, написал потрясающую работу», — цитирует РИА Новости политика.





Зюганов добавил, что политических и государственных деятелей оценивает не по отдельным высказываниям, а по результатам их деятельности. В случае Ленина эти результаты были непревзойденными, отметил он.





«Советская страна занимала первые-вторые места по всем показателям, перед ней шапку снимали во всем мире. Я хочу, чтобы талантливые художники оценивали по результату... Они должны видеть объективную сторону вопроса, не только свои желания и настроения», — добавил Зюганов.





Ранее актер Евгений Миронов, сыгравший основателя СССР Владимира Ленина в фильме режиссера Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность», заявил, что политик «не любил русских вообще», а его решения привели к большому количеству пролитой крови.





﻿Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко сказал Daily Storm, что Миронов — очень талантливый актер, сумевший передать образ Ленина, но категорически не согласился с высказыванием актера о вожде. По мнению коммуниста, слова Миронова были вырваны из контекста СМИ, что часто происходит перед 7 ноября (День Октябрьской революции 1917 года), а также днем рождения или смерти Ленина.





В фильме Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность» рассказывается о поездке будущего вождя из Швейцарии в Россию в 1917 году. Помимо Миронова в нем сыграли Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Максим Матвеев и Александр Балуев.