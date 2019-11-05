Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании

Президент России Владимир Путин назначил дипломата Андрея Келина новым полномочным послом в Великобритании и Северной Ирландии вместо Александра Яковенко, который покинул свой пост в августе 2019 года после восьми лет работы. В Кремле назначение Келина назвали обычной ротацией кадров и отказались связывать его с ухудшением отношений Москвы и Лондона.





«Назначить Келина Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в указе президента.





Яковенко, который проработал послом в Великобритании восемь лет, завершил свою дипломатическую миссию 24 августа. Ранее РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что Келин будет наиболее вероятным кандидатом на место Яковенко. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что бывший российский посол станет новым ректором Дипломатической академии МИД.





Андрей Келин, родившийся в 1957 году, начал карьеру дипломата в 1979 году. Владеет английским, французским и голландским. Был сотрудником российского посольства в Нидерландах и Бельгии, в 2011-2015 годах работал постоянным представителем России при ОБСЕ. Также он занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.