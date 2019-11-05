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Глава Института русского языка РАН предложил Путину создать Национальный словарный фонд
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Глава Института русского языка РАН предложил Путину создать Национальный словарный фонд

По мнению Александра Молдована, нужно коренным образом изменить работу над словарями для полной информации о каждом слове

Научный руководитель Института русского языка имени Виноградова Российской Академии наук (РАН) Александр Молдован на заседании Совета по русскому языку с участием Владимира Путина предложил президенту создать Национальный словарный фонд. Академик РАН отметил, что в век цифровых технологий нужна система, дающая полную информацию о каждом слове, а сам фонд должен иметь статус общедоступного ресурса.


«В России созданы сотни словарей русского языка разных типов, но в современном мире этого недостаточно. Эпоха цифровых технологий требует наличия системы, которая бы представляла весь словарный запас русского языка и давала бы информацию о каждом слове, — говорит Молдован.


«Для этого нужно коренным образом изменить технологию работы над словарями, —продолжил академик РАН. — Поэтому наш институт выступает с инициативой создания единой государственной информационной цифровой платформы с использованием технологии искусственного интеллекта, которую бы назвали «Национальный словарный фонд».


В фонде, по мнению Молдована, можно было бы собрать материалы всех авторитетных словарей русского языка и подключить к нему уже существующие интернет-ресурсы. При этом фонд должен иметь статус «общедоступного академического свода научной информации о словах», адресованного не только ученым, экспертам, но и всем изучающим русский язык или желающим расширить свои знания о его устройстве — учителям, преподавателям, журналистам, издателям, государственным служащим.


«Система не только обеспечит предоставление информации об актуальных нормах русского языка, но и предоставит полный свод научных знаний о современном состоянии и истории словарного состава русского языка. То есть она будет показывать, как появлялось то или иное слово и когда оно ушло из языка», — пояснил Молдован.


Также он подчеркнул, что в России есть кадровый потенциал для решения этих задач (специалисты с большим опытом составления академических словарей и пользующиеся мировым признанием лингвисты), но в работе по созданию фонда институту должны помогать другие научные учреждения.


Ранее Владимир Путин поручил подготовить единые словари, содержащие нормы современного литературного русского языка, для использования всеми госструктурами, школами и СМИ. При этом глава государства отметил, что революционных изменений не последует, однако надо обойтись без вульгарности в орфографии и пунктуации.


Кроме того, президент РФ призвал делать все для сбережения, развития и распространения русского языка, поскольку «пещерные русофобы» и «агрессивные националисты» объявили ему войну.


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