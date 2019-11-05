Путин заявил, что русский язык не изучают в мире из-за страха перед Россией

Президент России Владимир Путин призвал не называть русский язык оружием, чтобы не вызывать ответную агрессию в других странах. Глава государства также посетовал, что после распада СССР язык Толстого и Пушкина почти не изучают в мире, потому что «боятся Россию». Он добавил, что когда государство обретает популярность в мире, то вместе с этим растет и желание иностранцев изучать язык такой сильной страны.





«Еще в советские времена во всей Восточной Европе активно изучали русский язык, потому что было целесообразно и выгодно в непримитивном смысле этого слова знать русский язык — главным партнером был Советский Союз, и от этого знания зависела карьера», — цитирует ТАСС ответ Путина.





После распада СССР, подчеркнул президент, интерес к русскому языку стал затухать, «и это затухание искусственно подогревается, потому что Россию побаиваются до сих пор».





«Возрождение интереса к России пошло по самым разным основаниям — все, интерес к языку сразу возрождается, мгновенно, в эту же секунду. Если страна ничтожная, маленькая, невлиятельная, никому не нужная, интерес [к языку] будет пропадать. Будут как в музей ходить, смотреть, кто такой Пушкин, кто такой Толстой. Интерес и к этому в конце концов пропадет, уверяю вас, как бы для нас это ни было печально. Музыку Чайковского, конечно, слушать будут всегда, надеюсь», — добавил Путин.





На заседании Совета при президенте РФ по русскому языку советник главы государства Владимир Толстой сказал, что русский язык — это мощное оружие. Путин раскритиковал этот тезис. По его словам, влияние страны в мире определяется не военной силой, а экономикой. Наука, оружие, культура и образование также зависят от экономики, и если нет финансовой поддержки, то они «очень быстро закисают».





«Давайте не будем употреблять таких слов. В этом есть смысл — не употреблять их, потому что если это оружие, то с ним начнут бороться, как с оружием. С ним и так борются, но из других соображений. Да, это в известной степени сила, мягкая сила, и этого вполне достаточно, — отметил Путин. — В принципе, интерес к стране, к культуре, к языку пропадает сразу же, как пропадает интерес к стране как к таковой как к деятельному участнику международного общения. В основе интереса к стране лежит, конечно, экономика, это очевидный факт. Но производные потом и в политике, в обороне».





Русский язык станет более привлекательным по мере роста влияния России в мире, выразил уверенность Путин. «А не будет этого, то не будет, хоть тресни, хоть у нас еще два-три Толстых или четыре Пушкиных появятся. Будут переводить просто — и все, будут хорошие переводчики. А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной, то будут учить русский язык», — заявил президент.





«Если мы сам инструмент [русский язык] будем тупить, то ничего хорошего из этого не получится — ни внутри страны, ни вовне. Он должен быть в надлежащем состоянии всегда», — подчеркнул Путин.





Ранее 5 ноября Путин поручил подготовить единые словари, содержащие нормы современного литературного русского языка, для использования всеми госструктурами, школами и СМИ. По словам Путина, выступившего на заседании Совета по русскому языку, революционных изменений не будет, но надо обойтись без «вульгарного упрощенчества в пунктуации или орфографии».





Также глава государства отметил, что «пещерные русофобы» и националисты объявили войну русскому языку. «К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — сказал он и добавил, что России нужно делать все для его сбережения, развития и распространения.





Путин выразил мнение, что «темы, которые связаны с государственным языком, для России относятся к наиболее важным, как для страны в целом, так и для каждого гражданина».