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Путин заявил, что русский язык не изучают в мире из-за страха перед Россией
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Путин заявил, что русский язык не изучают в мире из-за страха перед Россией

Ранее президент России поручил подготовить единые словари с нормами современного русского языка для госструктур и СМИ

Ранее президент России поручил подготовить единые словари с нормами современного русского языка для госструктур и СМИ Фото: © Global Look Press
Фото: © Global Look Press

Президент России Владимир Путин призвал не называть русский язык оружием, чтобы не вызывать ответную агрессию в других странах. Глава государства также посетовал, что после распада СССР язык Толстого и Пушкина почти не изучают в мире, потому что «боятся Россию». Он добавил, что когда государство обретает популярность в мире, то вместе с этим растет и желание иностранцев изучать язык такой сильной страны.


«Еще в советские времена во всей Восточной Европе активно изучали русский язык, потому что было целесообразно и выгодно в непримитивном смысле этого слова знать русский язык — главным партнером был Советский Союз, и от этого знания зависела карьера», цитирует ТАСС ответ Путина.


После распада СССР, подчеркнул президент, интерес к русскому языку стал затухать, «и это затухание искусственно подогревается, потому что Россию побаиваются до сих пор».


«Возрождение интереса к России пошло по самым разным основаниям — все, интерес к языку сразу возрождается, мгновенно, в эту же секунду. Если страна ничтожная, маленькая, невлиятельная, никому не нужная, интерес [к языку] будет пропадать. Будут как в музей ходить, смотреть, кто такой Пушкин, кто такой Толстой. Интерес и к этому в конце концов пропадет, уверяю вас, как бы для нас это ни было печально. Музыку Чайковского, конечно, слушать будут всегда, надеюсь», добавил Путин.


На заседании Совета при президенте РФ по русскому языку советник главы государства Владимир Толстой сказал, что русский язык — это мощное оружие. Путин раскритиковал этот тезис. По его словам, влияние страны в мире определяется не военной силой, а экономикой. Наука, оружие, культура и образование также зависят от экономики, и если нет финансовой поддержки, то они «очень быстро закисают».


«Давайте не будем употреблять таких слов. В этом есть смысл — не употреблять их, потому что если это оружие, то с ним начнут бороться, как с оружием. С ним и так борются, но из других соображений. Да, это в известной степени сила, мягкая сила, и этого вполне достаточно, отметил Путин. В принципе, интерес к стране, к культуре, к языку пропадает сразу же, как пропадает интерес к стране как к таковой как к деятельному участнику международного общения. В основе интереса к стране лежит, конечно, экономика, это очевидный факт. Но производные потом и в политике, в обороне».


Русский язык станет более привлекательным по мере роста влияния России в мире, выразил уверенность Путин. «А не будет этого, то не будет, хоть тресни, хоть у нас еще два-три Толстых или четыре Пушкиных появятся. Будут переводить просто — и все, будут хорошие переводчики. А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной, то будут учить русский язык», заявил президент.


«Если мы сам инструмент [русский язык] будем тупить, то ничего хорошего из этого не получится — ни внутри страны, ни вовне. Он должен быть в надлежащем состоянии всегда», подчеркнул Путин.


Ранее 5 ноября Путин поручил подготовить единые словари, содержащие нормы современного литературного русского языка, для использования всеми госструктурами, школами и СМИ. По словам Путина, выступившего на заседании Совета по русскому языку, революционных изменений не будет, но надо обойтись без «вульгарного упрощенчества в пунктуации или орфографии».


Также глава государства отметил, что «пещерные русофобы» и националисты объявили войну русскому языку. «К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — сказал он и добавил, что России нужно делать все для его сбережения, развития и распространения.


Путин выразил мнение, что «темы, которые связаны с государственным языком, для России относятся к наиболее важным, как для страны в целом, так и для каждого гражданина».


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