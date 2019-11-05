Путин усомнился в пользе разделения на бакалавриат и магистратуру

Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости разделять обучение преподавателей русского языка на бакалавриат и магистратуру. Он предположил, что внедренная болонская система в гуманитарном образовании — «просто модная голая схема». При этом президент убежден, что бакалавриат и магистратура необходимы в ряде технических специальностей. Путин также раскритиковал министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за низкий уровень организации филологического образования в некоторых региональных вузах.





«По таким специальностям, как «русский язык», это эффективно — делить на бакалавриат и магистратуру? Что это дает? Бакалавриат преподает только в младших классах, а магистратура дает право преподавать до 10-го-11-го?» — задался Владимир Путин вопросами на совещании президентского Совета по русскому языку.





Глава государства отметил, что у него нет окончательного мнения по этому вопросу. «Или действительно возродить прежнюю систему? Готовить пять лет и давать полноценное образование, чтобы человек сразу мог пойти преподавать в школу», — продолжил он, цитата по «Интерфакс».





Разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру подходит для подготовки в области кибернетики, физики и математики. «Когда готовят в области кибернетики, чего-то еще, технические [специальности]. Довели до какого-то уровня. Эти знания могут быть применены на практике, в жизни, на предприятиях, в наших крупных компаниях. Потом следующий шаг — магистратура. Там еще больше знаний, — сказал он. — Но русский язык — это другая история».





Путин обратился к экспертам в области русского языка: «Могут ли специалисты сказать, что с помощью цифровизации за четыре года человеку можно дать такие знания, которые раньше он получал за пять лет, и это будет полноценный специалист?»





Выступавший после Путина директор Центра коммуникативных компетенций СПбГУ Сергей Кузнецов высказался за возвращение в университеты специалитета по русскому языку.





Кроме того, на совещании Владимир Путин раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит в действительности.





Глава государства привел пример, что в последние три года в магистратуре Воронежского госуниверситета на филологическом факультете есть шесть бюджетных мест, но группа магистров, согласно требованию министерства, не может быть меньше 12 человек. Президент поручил Котюкову «навести порядок и посмотреть, что реально в жизни происходит».