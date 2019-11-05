Путин предложил замену «Википедии» в России

Президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по русскому языку предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. По мнению главы государства, российское издание содержит достоверную информацию, а ее формат будет отвечать современным требованиям.





«По поводу «Википедии». <...> Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. <...> Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — цитирует РИА Новости Путина.





Как сообщили «Ведомости» 26 сентября, в ближайшие три года из федерального бюджета планируется выделить почти 1,7 миллиарда рублей на создание российского аналога «Википедии», за реализацию которого отвечает издательство «Большая российская энциклопедия». Отмечается, что в 2020 году на проект будет выделено около 685 миллионов рублей, в 2021 году — более 830 миллионов рублей, а в 2022 году — 169 миллионов рублей.





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