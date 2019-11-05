Росгвардия попросила разрешить стрелять по дронам из боевого оружия

Заместитель директора Росгвардии Олег Борукаев предложил в Госдуме использовать против беспилотников боевое технику и оружие. Это позволит сэкономить, потому что покупка дорогостоящих специальных технологий оказывает сильную нагрузку на бюджет, пояснил он.





«Ни для кого не секрет, что в настоящее время значительна стоимость технических средств противодействия БПЛА. Я назову цифру, она колеблется от 150 до 200 миллионов рублей, в зависимости от эффективности применения», — цитирует «Интерфакс» Борукаева.





«Потребность бюджетных ассигнований зашкаливает. Если мы технические средства установим на объекты, это будет сумма, разрушительная для всех федеральных органов исполнительной власти. Применение оружия и боевой техники — это то, что разрешается законом, является выходом из этого положения, чтобы не обременять наши бюджеты», — добавил он.





Олег Борукаев подчеркнул, что дальнейшее совершенствование спецоружия против дронов будет лишь увеличивать финансовую нагрузку на бюджет. Поэтому Росгвардия предлагает использовать более экономичный способ борьбы с беспилотниками — при помощи боевой техники и оружия. Борукаев отметил, что эти дроны управляются программой, а не пилотом, и другими способами, кроме как предложенными Росгвардией, полет дронов «не пресечь».





Он заметил, что незаконное использование дронов жителями России приобрело в последнее время «лавинообразный характер». Кроме того, их применение во время различных мероприятий может нести определенную угрозу как для граждан, так и для операций силовиков.





«Угрозу представляет несанкционированное применение беспилотников при проведении массовых мероприятий. Они могут вести съемку для изучения слабых мест в построениях правоохранительных органов, а также вскрывать маневры, что заставляет привлекать к выполнению задач дополнительные силы и средства», — заявил представитель Росгвардии.





Борукаев отметил, что начиная с 2017 года зафиксировано более 50 случаев, когда беспилотники незаконно пролетали над важными государственными объектами. Он добавил, что правоохранители задерживают лишь около 20-30% пилотов дронов, в то время как остальные нарушители остаются безнаказанными.