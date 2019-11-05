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Росгвардия попросила разрешить стрелять по дронам из боевого оружия
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Росгвардия попросила разрешить стрелять по дронам из боевого оружия

По словам представителя ведомства Олега Борукаева, покупка специальных техсредств по уничтожению БПЛА «разрушает» бюджет

По словам представителя ведомства Олега Борукаева, покупка специальных техсредств по уничтожению БПЛА «разрушает» бюджет Фото: © Global Look Press
Фото: © Global Look Press

Заместитель директора Росгвардии Олег Борукаев предложил в Госдуме использовать против беспилотников боевое технику и оружие. Это позволит сэкономить, потому что покупка дорогостоящих специальных технологий оказывает сильную нагрузку на бюджет, пояснил он.


«Ни для кого не секрет, что в настоящее время значительна стоимость технических средств противодействия БПЛА. Я назову цифру, она колеблется от 150 до 200 миллионов рублей, в зависимости от эффективности применения», цитирует «Интерфакс» Борукаева.


«Потребность бюджетных ассигнований зашкаливает. Если мы технические средства установим на объекты, это будет сумма, разрушительная для всех федеральных органов исполнительной власти. Применение оружия и боевой техники — это то, что разрешается законом, является выходом из этого положения, чтобы не обременять наши бюджеты», — добавил он.


Олег Борукаев подчеркнул, что дальнейшее совершенствование спецоружия против дронов будет лишь увеличивать финансовую нагрузку на бюджет. Поэтому Росгвардия предлагает использовать более экономичный способ борьбы с беспилотниками — при помощи боевой техники и оружия. Борукаев отметил, что эти дроны управляются программой, а не пилотом, и другими способами, кроме как предложенными Росгвардией, полет дронов «не пресечь».


Он заметил, что незаконное использование дронов жителями России приобрело в последнее время «лавинообразный характер». Кроме того, их применение во время различных мероприятий может нести определенную угрозу как для граждан, так и для операций силовиков.


«Угрозу представляет несанкционированное применение беспилотников при проведении массовых мероприятий. Они могут вести съемку для изучения слабых мест в построениях правоохранительных органов, а также вскрывать маневры, что заставляет привлекать к выполнению задач дополнительные силы и средства», заявил представитель Росгвардии.


Борукаев отметил, что начиная с 2017 года зафиксировано более 50 случаев, когда беспилотники незаконно пролетали над важными государственными объектами. Он добавил, что правоохранители задерживают лишь около 20-30% пилотов дронов, в то время как остальные нарушители остаются безнаказанными.


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