В Рязани осудили 90-летнего профессора московского вуза из-за хранения конопли для рыбалки

Сараевский районный суд Рязанской области приговорил 90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии к трем годам и восьми месяцам лишения свободы условно. Пенсионера признали виновным в незаконном хранении конопли в крупном размере. Педагог свою вину признал и сообщил, что выращивал наркотики для рыбной ловли.





«Суд приговорил пенсионера к 3 годам 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев», — указано на сайте регионального суда.





Пенсионер 1929 года, уроженец села Большие Можары и житель Москвы, рассказал суду, что несколько десятков лет назад он на своем участке посадил коноплю, смешивая ее с геркулесовой кашей, чтобы потом ловить рыбу. Отмечается, что в 2018 году мужчина уже был осужден за выращивание наркотика, который он, как подчеркивается на сайте суда, не употреблял ни в каком виде. Свою вину пенсионер признал.





«В 2018 году он был осужден за выращивание кустов конопли на своем участке, а также за приобретение и хранение конопли, которую он и нарвал на своем приусадебном участке... Осенью прошлого года он опять нарвал коноплю, высушил ее и стал хранить для рыбалки…Однако, он понимал, что уже давно хранить коноплю нельзя, это запрещено законом», — отмечается в сообщении суда.





В своем решении суд учел ряд обстоятельств: престарелый возраст мужчины, его раскаяние, инвалидность первой группы и награды за доблестный труд во время Великой отечественной войны. Кроме того, у подсудимого есть благодарственное письмо президента и ректора вуза, где он преподает, положительные рекомендации по месту жительства и должность профессора в столичном вузе.