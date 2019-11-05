Центр спасения дельфинов: в Приморье возобновили погрузку последних белух из «китовой тюрьмы»

В Приморье возобновили погрузку последних 50 белух из «китовой тюрьмы» на научные суда. Ранее ее приостановили из-за плохой погоды. Об этом Daily Storm рассказала директор АНО «Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. По ее словам, погрузка животных должна завершиться 5-6 ноября. Затем их выпустят на волю.





«Прямо сейчас ведется погрузка, [ранее] она была приостановлена. Про состояние животных, к сожалению, ничего не известно», — сообщила Daily Storm Татьяна Белей.





Ранее 5 ноября независимый наблюдатель, эксперт Гринпис Россия Оганес Таргулян рассказал, что на один из кораблей уже загрузили шесть белух, но из-за ветра и волн в бухте Средняя погрузку приостановили. «По нашим данным, погрузка сегодня вестись больше не будет из-за ухудшения погоды. По-видимому, сочли, что белухам лучше находиться в вольерах, а не в ваннах на судне: это теплее, больше движения, меньше рисков и травм. Скорее всего, погрузка продолжится завтра, но ожидается ухудшение погоды», — сказал он «Интерфакс».





Планируется, что животных выпустят в Приморье, к месту выпуска их довезут на двух научных судах специалисты Тихоокеанского филиала Научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). За операцией наблюдают экологи, которым не смогли находиться на научных судах из-за отсутствия места, пишет агентство. Независимые экологи арендовали судно за счет благотворительных взносов.





В конце 2018 года в Охотском море были пойманы 12 косаток и 90 белух, которых поместили в специальные вольеры в бухте Средняя, экологи назвали их «китовой тюрьмой». Зоозащитники утверждали, что животных хотели продать в зарубежные океанариумы. Президент России Владимир Путин в конце февраля 2019 года поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных из бухты Средняя. В конце июня 2019-го животных из «китовой тюрьмы» начали вывозить к месту выпуска.