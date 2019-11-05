Минфин заявил о рекордном росте доходов от повышения НДС

Министерство финансов РФ зафиксировало рекордный рост доходов бюджета от НДС после повышения ставки налога с 18 до 20 %. Об этом сообщила директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. По ее словам, в результате увеличения НДС в бюджет за ближайшие три года поступит более двух триллионов рублей.





Доходы от внутреннего НДС на проданные в России товары выросли на 25 и 22 % во втором и третьем кварталах 2019 года, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, приводит РБК слова Лебединской. Основной эффект от роста ставки НДС проявился во втором и третьем кварталах текущего года, поскольку в первом квартале налог платился по старой ставке — 18%.





Согласно прогнозам Минфина, в 2019-м бюджет РФ получит порядка 506 миллиардов рублей только за счет от увеличения НДС. В 2020 году ожидается до 639 миллиардов рублей, в 2021 году — 686 миллиардов рублей, в 2022-м — 737 миллиардов рублей.





НДС — самый собираемый налог в России. Это один из крупнейших источников доходов бюджета почти наравне с налогом на добычу полезных ископаемых. Согласно проекту бюджета на 2020–2022 годы, из всех поступлений в следующем году в размере 20,363 триллиона рублей на эти два налога придется 13,538 триллиона рублей — практически ровно две трети доходов госказны. В 2018 году государство получило за счет НДС более шесть триллионов рублей, или 31% всех доходов.