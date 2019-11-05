Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска

В Кемеровской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщает Следственный комитет РФ. По данным ведомства, один из задержанных выполнял роль водителя для других участников. Также известно, что один злоумышленник арестован, вопрос о мере пресечения второму будет решен в ближайшее время.





«Были установлены и задержаны еще двое подозреваемых. Ими оказались жители города Белово 49 и 35 лет. По версии следствия, один из них исполнял роль водителя: он доставил подельников к месту жительства потерпевшего, ожидал их в километре от места преступления, пока двое других находились на территории приусадебного участка», — сообщили в ведомстве.





В СКР считают, что убийство произошло в результате разбойного нападения. Следователи намерены проверить, причастны ли задержанные к другим похожим преступлениям на территории региона.





СМИ ранее сообщали, что одним из нападавших на бывшего мэра Киселевска 59-летнего Сергея Лаврентьева был Марат Гарипов, начальник Беловской спасательной группы ГКУ КО «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области».





Бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева застрелили вечером 31 октября. Его жена заметила у дома двоих людей, и муж вышел во двор с охотничьим ружьем, после чего женщина услышала несколько выстрелов. Позднее на участке были обнаружены тела Лаврентьева и одного из нападавших с огнестрельными ранениями.