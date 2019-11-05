Митволь призвал Минфин разъяснить порядок выплаты вознаграждений за помощь налоговикам

Бывший замглавы Росприроднадзора, лидер «Зеленой инициативы» Олег Митволь призвал Минфин разъяснить, как граждане могут получить вознаграждение за сведения о налоговых преступлениях. Глава экодвижения ранее выяснил, что ряд компаний, ликвидирующих отходы нефтепроизводства, совершили такого рода преступления, и на основании его обращений в казну вернули шесть миллиардов рублей. Чтобы получить свое вознаграждение, как это предусмотрено законом, Митволь просит Минфин сообщить, на какую сумму поощрения он может рассчитывать.





Копия обращения Олега Митволя в департамент налоговой и таможенной политики Минфина есть в распоряжении Daily Storm.





Митволь напомнил, что в России законодательно закреплено поощрение граждан, которые помогли раскрыть налоговые правонарушения. Денежные поощрения могут способствовать раскрываемости налоговых правонарушений, убежден он. «Я нашел такой любопытный способ зарабатывать деньги. Это вещь достаточно сенсационная, у нас такого еще не было — никто еще не получал такое вознаграждение. В налоговой сказали, что законодательно это есть, но пока не применялось», — сообщил Daily Storm лидер «Зеленой инициативы».





«Минфин должен разъяснить мне и ФНС [Федеральной налоговой службе], как поощрять граждан. Так появится возможность получить большое количество волонтеров [которые помогут раскрывать налоговые преступления]. Если эта схема начнет работать, то государство начнет увеличивать сумму налогов, многие главные бухгалтера могут начать рассказывать все свои секреты», — считает он.





Олег Митволь сообщил, что занимался расследованием об уничтожении в России нефтешламов — отходов, образующиеся при переработке нефти. «[Выяснилось, что] есть группа компаний, которые коррелируются с депутатом [Думы ХМАО-Югра] Степаном Пыталевым. Полтора года назад я писал, что они зарегистрировали способ обезвреживания нефтешламов путем посыпания их песочком, там обороты — десятки миллиардов рублей в год», — рассказал он.





Засыпание отходов нефтепереработки песком нельзя считать обезвреживанием, потому что их химический состав остается неизменным — загрязняющим веществом, подчеркнул Митволь. «Посыпание песочком, без сомнения, сделано за взятки. Мы выявили, что помимо этого там еще происходят масштабные уклонения от уплаты налогов. Цифру нам точно не сказали, потому что это является налоговой тайной. По моей информации, налоговая доначислила более шести миллиардов рублей, например, на одном из судов по делу одной компании — более 800 миллионов рублей», — указал он.