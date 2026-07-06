Атака ВСУ на Крым: блэкаут, погибшая женщина и двое раненых

На всей территории Крыма произошел блэкаут, сообщили в «Крымэнерго». Из-за внешних воздействий на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей во всех городах и районах республики.





По информации главы республики Сергея Аксенова, социальные объекты перевели на резервные схемы электроснабжения, к утру свет вернулся в большинство жилых домов.





В Керчи в результате атаки БПЛА погибла женщина, еще двое человек пострадали. Аксенов выразил соболезнования родным погибшей и пообещал помощь пострадавшим.





Он также призвал жителей доверять только официальной информации.