Новости
 18+
St
Атака ВСУ на Крым: блэкаут, погибшая женщина и двое раненых
18+
В результате ударов по энергоинфраструктуре были полностью обесточены все города и районы республики Коллаж: Daily Storm
Новости

Атака ВСУ на Крым: блэкаут, погибшая женщина и двое раненых

В результате ударов по энергоинфраструктуре были полностью обесточены все города и районы республики

Daily Storm
Коллаж: Daily Storm

На всей территории Крыма произошел блэкаут, сообщили в «Крымэнерго». Из-за внешних воздействий на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей во всех городах и районах республики. 


По информации главы республики Сергея Аксенова, социальные объекты перевели на резервные схемы электроснабжения, к утру свет вернулся в большинство жилых домов.


В Керчи в результате атаки БПЛА погибла женщина, еще двое человек пострадали. Аксенов выразил соболезнования родным погибшей и пообещал помощь пострадавшим.


Он также призвал жителей доверять только официальной информации.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#крым #атака беспилотников #блэкаут #аксенов