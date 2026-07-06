Россия нанесла массированный удар по объектам ВПК и ТЭК Украины в ответ на атаки ВСУ

Российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ. Также была поражена инфраструктура украинских военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.





По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами сбили 519 украинских беспилотников. Более 40 дронов уничтожены в Ленинградской области, обломки одного из них упали в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга, информировал глава региона Александр Дрозденко.





В Калужской области силы ПВО за ночь сбили 16 дронов, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его сведениям, на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание, пострадавших и погибших нет.