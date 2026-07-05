Глава Минтруда РФ заявил о возможности легального перехода на четырехдневную рабочую неделю

Российские работодатели и сотрудники могут устанавливать любой режим занятости, включая четырехдневную или шестидневную рабочую неделю, при наличии взаимного согласия сторон. Об этом министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил РИА Новости.





По его словам, действующие нормы отечественного трудового законодательства являются достаточно гибкими и предоставляют бизнесу все необходимые инструменты для самостоятельного выстраивания оптимального графика работы.





Глава ведомства пояснил, что решения об изменении продолжительности рабочей недели могут приниматься как на уровне всей организации через коллективный договор. Закон также позволяет определить формат рабочего времени в индивидуальном порядке с конкретным сотрудником.





Министр подчеркнул, что законодательство полностью обеспечивает баланс интересов сторон. Это позволяет адаптировать режим занятости под текущие потребности каждой отдельной компании, указал Котяков.