В Москве онкобольные могут получить бесплатную психологическую помощь с первых дней лечения

Онкологический диагноз переворачивает привычный мир человека и его близких: появляются страх, тревога, неопределенность. Борьба с онкозаболеваниями — это не только лечение, но и забота о психике, считает руководитель Московской службы онкопсихологов Юлия Кулакова. По ее словам, установка «я сильный, я справлюсь» часто работает как барьер: пациент подавляет эмоции, что истощает его силы.





«Главная задача Московской службы онкопсихологов — сделать психологическую поддержку естественной и доступной частью лечения. Помочь человеку сохранить внутренний ресурс, чтобы он мог осознанно участвовать в лечении и не терять опору даже в самые сложные моменты», — подчеркнула Кулакова.





Москва собрала лучшие мировые практики в единую систему, сделав поддержку бесплатной и доступной для каждого. Если во многих зарубежных клиниках психолог подключается только по запросу пациента, то в столице помощь встроена в стандарт лечения с первых дней.





Эффективность доказана на практике: в НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева участники программы реабилитации после 10 встреч с психологом стали меньше тревожиться, у них появился аппетит и ушла усталость. Никто из них не отказался от продолжения лечения.





Исследования показывают: когда страх перестает управлять решениями, человек лучше понимает рекомендации врачей и активнее участвует в лечении. Забота о психике — это тоже часть терапии.