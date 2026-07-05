Новости
 18+
St
В Москве онкобольные могут получить бесплатную психологическую помощь с первых дней лечения
18+
Новости

В Москве онкобольные могут получить бесплатную психологическую помощь с первых дней лечения

Столица создала единую систему поддержки, сделав ее доступной для каждого пациента

Денис Герасимов
Столица создала единую систему поддержки, сделав ее доступной для каждого пациента

Онкологический диагноз переворачивает привычный мир человека и его близких: появляются страх, тревога, неопределенность. Борьба с онкозаболеваниями — это не только лечение, но и забота о психике, считает руководитель Московской службы онкопсихологов Юлия Кулакова. По ее словам, установка «я сильный, я справлюсь» часто работает как барьер: пациент подавляет эмоции, что истощает его силы.


«Главная задача Московской службы онкопсихологов — сделать психологическую поддержку естественной и доступной частью лечения. Помочь человеку сохранить внутренний ресурс, чтобы он мог осознанно участвовать в лечении и не терять опору даже в самые сложные моменты», — подчеркнула Кулакова.


Москва собрала лучшие мировые практики в единую систему, сделав поддержку бесплатной и доступной для каждого. Если во многих зарубежных клиниках психолог подключается только по запросу пациента, то в столице помощь встроена в стандарт лечения с первых дней.


Эффективность доказана на практике: в НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева участники программы реабилитации после 10 встреч с психологом стали меньше тревожиться, у них появился аппетит и ушла усталость. Никто из них не отказался от продолжения лечения.


Исследования показывают: когда страх перестает управлять решениями, человек лучше понимает рекомендации врачей и активнее участвует в лечении. Забота о психике — это тоже часть терапии.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#москва #онкология #психологи