В Нижегородской области эвакуировали 16 человек с канатной дороги, среди них четверо детей

В Нижегородской области завершилась эвакуация пассажиров с канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и город Бор. В МЧС уточнили, что в четырех застрявших кабинках находились 16 человек, в том числе четверо детей. Все они спасены, их здоровью ничего не угрожает.





Инцидент произошел из-за грозы и сильного ветра. Спасатели сняли людей с помощью тросов. Причина нештатной ситуации будет установлена после завершения эвакуации.





Ранее синоптики предупреждали, что во второй половине дня в воскресенье в Нижнем Новгороде и области ожидаются сильные дожди, ливни и шквалистый ветер с порывами до 17–22 м/с.





Канатная дорога протяженностью более трех километров проходит через Волгу.