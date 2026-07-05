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В Нижегородской области эвакуировали 16 человек с канатной дороги, среди них четверо детей
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В Нижегородской области эвакуировали 16 человек с канатной дороги, среди них четверо детей

Кабинки застряли над Волгой во время грозы и сильного ветра

Денис Герасимов

В Нижегородской области завершилась эвакуация пассажиров с канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и город Бор. В МЧС уточнили, что в четырех застрявших кабинках находились 16 человек, в том числе четверо детей. Все они спасены, их здоровью ничего не угрожает.


Инцидент произошел из-за грозы и сильного ветра. Спасатели сняли людей с помощью тросов. Причина нештатной ситуации будет установлена после завершения эвакуации.


Ранее синоптики предупреждали, что во второй половине дня в воскресенье в Нижнем Новгороде и области ожидаются сильные дожди, ливни и шквалистый ветер с порывами до 17–22 м/с.


Канатная дорога протяженностью более трех километров проходит через Волгу.

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#нижний новгород #спасатели #эвакуация