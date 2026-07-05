Песков назвал «ужастиками» статьи о планах России проверить решимость НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «ужастиками» статьи западных СМИ о том, что Россия может подготовить провокацию против Польши, чтобы проверить готовность НАТО к коллективной обороне. Об этом он заявил в интервью программе «Вести».





«Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации», — ответил пресс-секретарь на вопрос о статье The Telegraph и польского издания Onet.





При этом он отметил, что польским властям есть над чем задуматься, поскольку на территории Польши находится много предприятий, выпускающих дроны, которые затем атакуют российских военных. Песков также напомнил о публикации Минобороны, в которой обнародованы координаты заводов в Европе, производящих военную продукцию для Украины.





Москва неоднократно подчеркивала, что планов нападать на страны НАТО у России нет.