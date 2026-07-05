Минобороны: Украина отказалась от предложения России передать тела погибших военных в Константиновке

Украина отказалась от предложения России передать тела украинских военнослужащих, находящихся в контролируемой российскими войсками Константиновке, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.





«В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения», — говорится в сообщении.





В ведомстве подчеркнули, что Киев «не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками».





Ранее Минобороны заявило о готовности передать тела погибших украинских военных при условии прекращения обстрелов Константиновки. Военное ведомство предложило ВСУ прекратить огонь 6 июля с 12:00 до 18:00 мск. Киев должен был сообщить о решении до 12:00 5 июля.





Также сообщалось, что порядка 20 СМИ из разных стран выразили желание приехать в Константиновку для освещения возможной передачи. Россия была готова организовать их работу.





Согласно заявлениям Минобороны, Константиновка перешла под контроль российских войск 3 июля. Президент РФ Владимир Путин назвал это «первым, но очень важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ».