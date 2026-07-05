В Словакии провалился референдум об отмене пожизненной пенсии премьеру Фицо

Инициированный словацкой оппозицией общенациональный референдум, на который выносился вопрос об отмене пожизненных выплат действующему премьер-министру Роберту Фицо, не состоялся из-за низкой активности граждан.





Как сообщила Статистическая служба Словакии, итоговая явка на 5545 избирательных участках составила всего 15,87%. Согласно местному законодательству, для признания итогов плебисцита действительными в нем должны были принять участие более 50% зарегистрированных избирателей.





В ходе голосования гражданам республики предлагалось ответить на два вопроса: о согласии с отменой пожизненной ренты для высших чиновников и о необходимости восстановления специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью.





Организатором референдума выступила внепарламентская партия Demokrati. Оппозиционеры выражали протест против принятых законодательных поправок, гарантирующих бывшим главам правительств, отработавшим не менее двух сроков, пожизненное ежемесячное пособие в размере депутатской зарплаты (свыше четырех тысяч евро).





На текущий момент под эти критерии в Словакии подходит только Роберт Фицо, занимающий пост премьер-министра уже в третий раз.