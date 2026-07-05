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Песков: СВО превратилась в настоящую войну из-за вмешательства Запада
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Песков: СВО превратилась в настоящую войну из-за вмешательства Запада

Пресс-секретарь президента заявил, что европейские страны помогают ВСУ целиться через спутники и наводить оружие

Daily Storm
Пресс-секретарь президента заявил, что европейские страны помогают ВСУ целиться через спутники и наводить оружие

Специальная военная операция превратилась в настоящую войну из-за вмешательства стран Запада, заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. 


«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру», — сказал Песков.


Он подчеркнул, что Киев в этих условиях способен на все.


Ранее президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили международную и двустороннюю повестку. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в ходе беседы Путин обрисовал ситуацию на поле боя, рассказал о взятии Константиновки. 

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#спецоперация #дмитрий песков #запад #украина