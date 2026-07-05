Трамп пригрозил «отправить в небытие» серп и молот

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Вашингтоне по случаю 250-летия Соединенных Штатов заявил, что страна готова вновь «отправить в небытие» серп и молот как один из главных символов коммунизма, сообщает газета The New York Times. Глава Белого дома отметил, что американский флаг уже делал это ранее, и заверил в готовности повторить данные действия при необходимости.





По мнению американского лидера, коммунистическая система сейчас вновь «подняла свою уродливую голову» непосредственно внутри США. Трамп сравнил это политическое течение с опухолью, требующей немедленного удаления, и подчеркнул, что коммунизм полностью противоположен американской системе и никогда не доказывал свою эффективность.





Он добавил, что американские солдаты воевали против этой идеологии по всему миру не для того, чтобы столкнуться с ней внутри собственной страны, и пообещал, что США никогда не станут коммунистическим государством.





В рамках своей речи президент выразил благодарность ветеранам борьбы с коммунизмом, отдельно упомянув участников Корейской войны — капрала морской пехоты Пэта Финна и рядового Руди Микинса, воевавших у Чосинского водохранилища, а также ветерана войны во Вьетнаме полковника Пэриса Дэвиса.





Издание напоминает, что днем ранее, 4 июля, во время выступления у горы Рашмор в Южной Дакоте, Трамп связывал коммунистическую угрозу с прибывающими мигрантами, которые не разделяют ценности США. Тогда он охарактеризовал коммунизм как величайшую угрозу в истории страны, превосходящую по масштабу Первую и Вторую мировые войны, атаку на Перл-Харбор и теракты 11 сентября.